Venezia 77: nella sezione “Orizzonti” Uberto Pasolini, Pietro Castellitto e il duo D’Anolfi-Parenti. Tra gli eventi i doc su Ferragamo, Paolo Conte e Greta Thunberg

Nella conferenza stampa della 77ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia, oggi 28 luglio, in diretta streaming con il presidente della Biennale Roberto Cicutto e il direttore artistico Alberto Barbera, sono stati annunciati anche i titoli della sezione “Orizzonti”, aperta dal regista greco Christos Nikou con “Mila” (Grecia).

Anche in “Orizzonti” sono molti gli italiani in gara, anzitutto il ritorno di Uberto Pasolini con “Nowhere Special”, il duo di documentaristi Massimo D’Anolfi e Martina Parenti con “Guerra e pace” e l’esordio alla regia di Pietro Castellitto – figlio di Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini – con “I predatori”. Tra gli altri registi in competizione nella sezione più sperimentale si ricordano il già Leone d’oro Lav Diaz con “Genus Pan” (Filippine) e il ritorno di Gia Coppola, nipote di Francis Ford Coppola, con il film “Mainstream” (Usa).

Annunciati anche i film fuori concorso a cominciare dal titolo di chiusura di “Venezia 77”, “Lasciami andare” di Stefano Mordini con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa e Serena Rossi. Saranno al Lido fuori concorso anche “The Duke” di Roger Michell con Jim Broadbent e Helen Mirren; “Sportin’ Life” di e con Abel Ferrara, affiancato dall’immancabile attore di riferimento Willem Dafoe; il doc-biopic “Greta” sulla figura dell’attivista Greta Thunberg firmato da Nathan Grossman; come pure il doc “City Hall” di Frederick Wiseman”.

Tra gli eventi attesi troviamo inoltre il ritratto di Salvatore Ferragamo firmato da Luca Guadagnino, “Salvatore. Shoemaker of Dreams”, così come l’omaggio al cantautore Paolo Conte in “Paolo Conte. Via con me” di Giorgio Verdelli, con testimonianze di Luca Zingaretti, Roberto Benigni, Caterina Caselli, Isabella Rossellini, Francesco De Gregori e Patrice Leconte. In occasione del centenario dalla nascita di Federico Fellini sarà presentato “La verità su La dolce vita” di Giuseppe Pedersoli. Tra gli eventi speciali la proiezione di “Omelia contadina” di Alice Rohrwacher e l’artista francese JR, racconto dell’erosione del mondo contadino, e il primo episodio della serie spagnola di taglio horror “30 Monedas” di Álex de la Iglesia, produzione targata HBO.

Il direttore artistico della Mostra ha confermato inoltre il regolare svolgimento della sezione del Mercato, il Venice Production Bridge, che si terrà in presenza presso l’Hotel Excelsior al Lido; solo il Final Cut in Venice sarà on line.