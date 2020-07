Malawi: solidarietà, mais per 382 famiglie grazie alle donazioni di “Salesian Missions”

La parrocchia “Don Bosco” di Lilongwe, in Malawi, ha ricevuto un finanziamento da parte dei benefattori di “Salesian Missions”, la Procura Missionaria salesiana di New Rochelle, per l’acquisto di mais per aiutare le famiglie nei villaggi limitrofi alla parrocchia. In totale, 382 famiglie hanno ricevuto il mais.

“Apprezziamo il sostegno dei nostri benefattori, che sono stati in grado di fornire i fondi necessari per aiutare le famiglie povere del Malawi”, ha detto all’agenzia salesiana d’informazione “Ans” don Gus Baek, responsabile della Procura Missionaria Salesiana di New Rochelle. “Fornire mais aiuta le famiglie ad avere il sostegno nutrizionale di cui hanno bisogno, soprattutto in un momento di grande difficoltà come quello attuale. Molte famiglie hanno visto una perdita di reddito a causa della pandemia e sono state sospinte ulteriormente nella povertà”, ha aggiunto don Baek.

Pure don Mulenga Oswald, parroco della parrocchia “Don Bosco” di Lilongwe, ha voluto ringraziare i benefattori per il sostegno dato alle famiglie più povere. “La pronta risposta di ‘Salesian Missions’ ci ha aiutato ad assistere tante persone povere che avevano bisogno di aiuto”, ha sottolineato.

A Lilongwe i salesiani offrono molti programmi di sostegno per i giovani poveri e le loro famiglie. Il centro giovanile “Don Bosco” offre laboratori di consulenza, seminari e letteratura educativa per fronteggiare le molteplici sfide che i giovani della regione si trovano ad affrontare. Il programma si concentra sulla formazione professionale e sulla prevenzione di comportamenti ad alto rischio, come l’abuso di sostanze e la possibilità di entrare a far parte delle gang malavitose.

Durante il normale funzionamento il centro giovanile salesiano accoglie ogni giorno più di 600 giovani e per questo è diventato un simbolo dell’emancipazione giovanile attraverso l’attività sportiva e l’educazione professionale e tecnica. Il centro conduce anche colloqui serali motivazionali per la crescita spirituale e morale.

Il campus del centro giovanile salesiano comprende anche strutture per praticare discipline sportive come la pallacanestro, il netball e la pallavolo. Vengono inoltre offerti corsi di arte, moda, contabilità, muratura, meccanica automobilistica e tecnologie dell’informazione e della comunicazione.