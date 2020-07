Giornali Fisc: “Il Letimbro” (Savona), nel numero di agosto un primo piano su pandemia e un primo rendiconto del fondo di solidarietà “Insieme per ripartire”

Nei prossimi giorni uscirà il numero di agosto de “Il Letimbro”, il mensile della diocesi di Savona-Noli. In primissimo piano la situazione legata alla pandemia: cosa ci possiamo aspettare nei prossimi mesi? Come dobbiamo comportarci? Quando arriverà il vaccino? A queste domande provano a rispondere quattro autorevoli figure della medicina savonese, i dottori Marco Anselmo, Brunello Brunetto, Giorgio Menardo e Angelo Tersidio. Risposte vengono anche dalla diocesi che inizia a rendicontare le azioni concrete del fondo di solidarietà “Insieme per ripartire”, gestito da Caritas, per contrastare le difficoltà socio-economiche del post emergenza sanitaria: nel primo mese di operatività quasi 50 nuclei familiari sostenuti e circa 30mila euro per mensa ed emporio dove sono aumentati gli accessi. Da ricordare poi la grave situazione del Brasile raccontata dalle tante realtà savonesi che operano nel Paese sudamericano. Sempre legata a questa difficile estate anche l’inchiesta: viaggio fra le gelaterie, eccellenza italiana e del territorio, che confermano il brusco calo di consumi stimato da Coldiretti. In città punto sulla svolta green della mobilità e i consueti problemi sulla rete autostradale e tante notizie dalle diverse località. Ne “Il Leggio” apertura su due importanti stagioni musicali che, pur nel rispetto delle norme anti-contagio, ripartono con entusiasmo a Noli e sul Priamar. E ancora l’intervista all’attrice savonese Giorgia Ferrero, una pubblicazione sull’antico organo di Spotorno e una pagina dedicata alle ultime uscite di autori locali. Nelle pagine di Chiesa un approfondimento sul teologo James Dunn, recentemente scomparso, e una pagina con tutte le numerose feste patronali di agosto. Il mensile si trova nelle edicole, nelle chiese, alla libreria Paoline e si può ricevere in abbonamento, cartaceo oppure on line.