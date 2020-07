Coronavirus Covid-19: aiuti Ue per combattere la pandemia. Da Slovacchia e Francia forniture mediche in Kenya, Bangladesh, Ecuador e El Salvador

I Paesi dell’Unione europea continuano a impegnarsi nella risposta globale alla pandemia Covid-19: tramite il meccanismo di protezione civile dell’Ue, la Slovacchia ha inviato in Kenya 20mila maschere protettive, 50mila kit di test, disinfettanti e forniture di laboratorio. Sull’aereo, nel viaggio di ritorno verranno imbarcati cittadini europei che ancora aspettavano di essere rimpatriati. Anche la Francia invierà forniture e attrezzature mediche in Bangladesh, Ecuador ed El Salvador. Il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarcic si è detto “orgoglioso” per queste iniziative. “Per limitare la diffusione del coronavirus dobbiamo agire insieme, a livello globale”, ha ricordato il commissario, affermando che “la risposta dell’Ue sta contribuendo ad affrontare la pandemia su più fronti”. “Qualsiasi Paese del mondo può chiedere aiuto al meccanismo di protezione civile dell’Ue”, ricorda una nota da Bruxelles. Dall’inizio della pandemia, il meccanismo ha coordinato la fornitura di assistenza a 24 Paesi, tra cui 7 Stati membri dell’Ue.