Perù: Te Deum per festa nazionale. Mons. Cabrejos (presidente Cep), “nell’attuale pandemia invitati alla Diaconia sociale, processo elettorale sia equo e trasparente”

“Questa festa nazionale dà avvio a un anno elettorale. L’anno prossimo la celebreremo con un nuovo Governo. Pertanto, è necessario assumere responsabilità e impegni in modo che, alla luce delle circostanze attuali, il processo elettorale possa essere svolto nel modo più equo e trasparente. Il futuro del Paese dipenderà dalla decisione presa da milioni di peruviani. Speriamo che la nostra classe politica sia all’altezza delle circostanze e possa contribuire con idee e programmi per sviluppare il Paese e sollevare milioni di persone dalla povertà”. È questo l’auspicio della Chiesa peruviana, espresso nel messaggio pronunciato ieri dal presidente della Conferenza episcopale peruviana, mons. Miguel Cabrejos, in occasione de Te Deum celebrato per la festa nazionale, nel 199° anniversario dell’indipendenza.

Non è mancato, nel messaggio, un riferimento alla pandemia da Covid-19, che ha investito il Perù in modo drammatico, con circa 390mila contagi e 18.400 morti.

“In questo momento – ha detto mons. Cabrejos -, le priorità del Governo dovrebbero essere focalizzate sulla fornitura delle cure necessarie, affinché meno persone siano colpite dalla malattia e con l’adozione di misure mirate a far sì che l’economia del Paese non si fermi e l’impatto sia minore, soprattutto pensando nelle famiglie più povere. La società deve capire che non resta che lavorare insieme e rispettare le normative governative, al fine di superare al più presto questa difficile situazione”.

In questo contesto, mentre gli occhi sono già rivolti alla festa per il bicentenario, il presidente dei vescovi invita a una conversione che, nelle parole di Papa Francesco, si chiama “Diaconia sociale”: “Significa capire che devo servire gli altri, che non sono io solo nel mondo, che devo vedere di cosa ha bisogno l’altro, di quali bisogni materiali o spirituali ha bisogno”.