Università: Crui e Gse sottoscrivono un accordo di collaborazione sulla sostenibilità

Firmato, stamani, a Roma, un accordo di collaborazione tra il Gestore dei servizi energetici (Gse), società pubblica che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile attraverso l’incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, e la Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), l’associazione alla quale è riconosciuto il ruolo istituzionale di rappresentanza, coordinamento e sviluppo del sistema universitario italiano, attraverso attività di studio e di sperimentazione. L’accordo, sottoscritto da Francesco Vetrò, presidente del Gse, e da Ferruccio Resta, presidente della Crui, prevede una collaborazione finalizzata alla promozione dello sviluppo sostenibile negli atenei italiani, con interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio delle strutture universitarie, attraverso l’uso delle fonti rinnovabili e favorendo la mobilità sostenibile. Tra le finalità, anche quella di contribuire alla crescita formativa delle nuove generazioni su questi temi. Presente anche il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi.

Secondo il presidente Francesco Vetrò, “per garantire la diffusione della cultura della sostenibilità alle generazioni future, è necessario consolidare e sviluppare il dialogo interdisciplinare con le Università italiane, quali principali veicoli della diffusione dell’innovazione e della ricerca, anche nell’ottica di perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030”. Ferruccio Resta, presidente della Crui, evidenzia come “l’accordo con il Gse rappresenta un passo importante per creare nuove occasioni e avvicinare un futuro in cui la sostenibilità non sia più un obiettivo da raggiungere, ma la normalità quotidiana”.