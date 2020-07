Missione: aperte le iscrizioni alle Giornate di formazione e spiritualità “Tessitori di fraternità, eccomi manda me”, partecipazione online

“Tessitori di fraternità, eccomi manda me”: è il titolo della 18ª edizione delle Giornate nazionali di formazione e spiritualità missionaria, che si terrà dal 27 al 30 agosto a cura dell’Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese e della Fondazione Missio. Quest’anno la partecipazione sarà possibile solo in modalità online; agli iscritti verranno comunicati i link per seguire il programma, trasmesso in diretta da Assisi. Il tema, in continuità con il Mese missionario straordinario (2019), sarà sviluppato in diverse sessioni. Nella prima giornata di lavori, don Armando Matteo, docente della Pontificia Università Urbaniana, svolgerà una riflessione sociologica che parlerà della “sfida” della fraternità in questo tempo di particolarismi. Il giorno successivo, venerdì 28 agosto, si entrerà nel vivo del tema, indagando le radici della fraternità tramite una relazione pastorale di monsignor Ezio Falavegna, docente alla Facoltà teologica del Triveneto. Sabato 29 agosto lettura teologica di Giuseppina De Simone, docente alla Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale. E, a seguire, una riflessione culturale ed economica, a cura di suor Alessandra Smerilli, docente alla Facoltà Auxilium, che parlerà della fraternità e delle sue ripercussioni su un’economia di stampo solidale. Le relazioni formative saranno alternate da riflessioni bibliche, nello stile della lectio divina, guidate da don Augusto Barbi, docente dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Verona.

Il 30 agosto don Nicola Agnoli, illustrerà l’icona biblica del cieco di Gerico, mostrando come Gesù educa i suoi discepoli alla fraternità. Chiuderà i lavori don Giuseppe Pizzoli, direttore di Missio che trarrà le conclusioni della tre giorni di riflessioni. Programma e iscrizioni su www.missioitalia.it.