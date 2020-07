Cambiamenti climatici: ministero Ambiente, giovani di tutto il mondo a confronto on line con esponenti di Ue e Onu

Volti, storie e opinioni: giovani di tutto il mondo si confrontano on line con i rappresentanti delle Istituzioni nell’ambito del secondo evento della serie “Youth4Climate Live Series”, il programma ideato dal Ministero dell’Ambiente, con l’aiuto dell’Ufficio dell’inviato dei giovani del segretario generale delle Nazioni Unite e del programma di Banca Mondiale, Connect4Climate.

Il secondo di una serie di incontri virtuali, inaugurata lo scorso giugno dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, dal titolo: “Driving Sustainable Recovery”, si terrà domani 24 luglio, alle ore 16 (ora italiana), e rappresenta la nuova tappa del percorso di avvicinamento agli eventi della Pre-Cop e Cop26 di novembre 2021, a cui prenderanno parte l’amministratore dell’Undp, Achim Steiner, e il vice presidente della Commissione europea, Franz Timmermans, che si confronteranno con giovani di tutto il mondo su come le politiche delle Nazioni Unite e dell’Unione europea intendono rispondere alle due grandi sfide dei cambiamenti climatici e della ripresa post pandemia.

Sono previsti due video messaggi: uno del ministro dell’Ambiente italiano, Sergio Costa, che illustrerà le azioni intraprese dall’Italia per una ripresa più sostenibile, e uno della ministra dell’Ambiente del Cile, Carolina Schmidt, presidente di Cop25, che avrà lo scopo di sensibilizzare la partecipazione dei giovani dell’America latina, come pure presentare l’azione climatica del suo Paese.

Tre giovani oratori interverranno suell’uso di fonti di energia rinnovabile, sulla mobilità sostenibile e su come proteggere gli ecosistemi locali e la biodiversità.

In particolare, saranno ospiti una giovane ragazza proveniente dai Piccoli Stati Insulari in Via di Sviluppo (Jhannel Tomlinson, Giamaica, fondatrice del Caribbean Youth Environment Network/Young People for Action on Climate Change); una giovane di origine del continente africano (Seble Samuel, etiope canadase, fondatrice del Menged Le Sew, Ethiopia’s open streets movement e attivista del Tumi’s Remarkable Women in Transport 2020) e un giovane dell’America latina (Axell Cooper Sutton Atonio, messicano, coordinatore del Climate Change program of the Jalisco Ecologic Collective).