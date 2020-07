Coronavirus Covid-19: Oxfam, al via campagna per sostenere il ritorno a scuola di migliaia di studenti toscani

Una campagna per sostenere il ritorno a scuola di migliaia di studenti toscani: a lanciare “Scuola per tutti” è oggi Oxfam Italia, attiva dallo scorso marzo per sostenere studenti e docenti con la didattica a distanza. “Senza una connessione internet o un computer, durante il lockdown molti studenti non hanno potuto partecipare alle lezioni a distanza e rischiano di abbandonare definitivamente la scuola o accumulare ritardi difficili da recuperare”, spiega l’organizzazione in un comunicato aggiungendo che “prima dello scoppio dell’emergenza Covid, in Italia il 5,3% delle famiglie con almeno 1 figlio dichiarava di non potersi permettere l’acquisto di un Pc”.

“Da marzo – ricorda Alessandro Bechini, responsabile dei programmi in Italia di Oxfam – ci siamo subito attivati per sostenere studenti e docenti con la didattica a distanza. Abbiamo consegnato decine di tablet alle scuole, alle comunità più vulnerabili che seguiamo con i nostri progetti e ai minori migranti che accogliamo in Toscana. Non ci fermeremo nel corso dell’estate, con i laboratori didattici che stiamo realizzando ad Arezzo e in altri 10 comuni toscani con tanti partner. Mentre da settembre abbiamo in programma la seconda edizione di ‘Oxfam Back to School’, un evento che offrirà opportunità formative a decine di docenti ed educatori, in una chiave innovativa e digitale sui temi dell’educazione civica e dell’educazione alla cittadinanza globale, dello sviluppo sostenibile e dell’educazione inclusiva. Sarà trasmesso sulla piattaforma oxfamedu.it”.