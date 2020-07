Polonia: associazioni e movimenti cattolici, tante iniziative estive malgrado il Covid-19

A Trzcianka, nella Mariapoli dei Focolari polacchi, i partecipanti al Movimento fondato da Chiara Lubich s’incontreranno solo nel weekend dal 18 al 20 settembre. Prima però, dal 2 al 9 agosto a Zembrzyce il Movimento organizza degli esercizi spirituali per famiglie. Durante tutta la settimana, i partecipanti prenderanno parte alla celebrazione eucaristica quotidiana, arricchita da testimonianze di vita vissuta di alcuni di loro, ma faranno anche delle escursioni nei centri di pellegrinaggio più conosciuti della zona come Kalwaria Zebrzydowska o in montagna. Infatti, nonostante l’epidemia di coronavirus, sono comunque numerose le iniziative estive di vari movimenti e associazioni di ispirazione cattolica, sia in presenza sia solo on line come la visita a Wadowice, città natale di Giovanni Paolo II, prevista per il 24 e il 25 luglio dalla Fondazione del Nuovo Millennio “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Non hanno rinunciato ad organizzare momenti di svago e di riflessione in estate nemmeno i membri dell’Associazione dei giovani cattolici, programmando il ciclo formativo “Giovani 4.0” per i mesi di luglio, agosto e settembre. Anche la comunità Chemin Neuf, di cui fanno parte cattolici, ortodossi e protestanti, pure quest’anno organizza degli esercizi spirituali individuali, secondo il metodo di Sant’Ignazio di Loyola. Insieme a Chemin Neuf, l’arcidiocesi di Lodz invece, dal 25 luglio al 9 agosto, ha previsto per i giovani dai 18 ai 30 anni una “Summer School” alla quale parteciperà anche mons. Grzegorz Ryś, pastore della diocesi fra le più laicizzate in Polonia.