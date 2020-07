Coronavirus Covid-19: Vittorio Veneto, da collaborazione tra diocesi e Tenda Tv on line la rubrica quotidiana “Sulle orme del Maestro”

“Sulle orme del Maestro”: è il titolo della rubrica quotidiana, trasmessa via web, con il Vangelo del web, iniziativa nata – in tempo di pandemia Covid-19 – dalla collaborazione tra la diocesi di Vittorio Veneto e La Tenda Tv. Ogni giorno, grazie alla Tenda Tv di Vittorio Veneto, dunque, viene trasmesso un breve commento al Vangelo che la liturgia quotidianamente propone ai fedeli. Il programma non dura più di una decina di minuti: si apre con una preghiera allo Spirito, poi la lettura del Vangelo del giorno, una breve spiegazione con qualche attualizzazione e infine la benedizione.

L’esperienza, incoraggiata vivamente dal vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, è attualmente condotta dal vicario generale, mons. Martino Zagonel, ma vede la partecipazione anche di altri sacerdoti: mons. Graziano de Nardo, parroco del duomo di Vittorio Veneto e di Salsa, e don Alessio Magoga, direttore de L’Azione. Prossimamente, sarà la volta di don Alessandro Ravanello, animatore della Comunità vVocazionale e responsabile diocesano della Pastorale giovanile, e di don Andrea Dal Cin, responsabile diocesano per l’Insegnamento della religione cattolica e assistente diocesano di Azione Cattolica.

La programmazione prevede di coprire anche i mesi di agosto e settembre. “Lo scopo del programma – spiega don Magoga – è quello di aiutare a cogliere l’importanza della Parola di Dio nella vita del credente, valorizzando i mezzi di comunicazione e i social che si sono rivelati preziosi – anche da un punto di vista liturgico – in tempo di lockdown”.