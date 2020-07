Diocesi: Carpi, tornano le aperture serali del Museo di arte sacra

Ritornano le aperture serali del Museo diocesano di arte sacra “Cardinale Rodolfo Pio” di Carpi, nei giovedì di luglio, organizzate tramite la collaborazione di Ufficio beni culturali e Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Carpi e Arbor Carpensis, società editrice del settimanale diocesano Notizie. Gli appuntamenti sono in programma per la serata di oggi, giovedì 23, e di giovedì 30 luglio, dalle 21 alle 23. Nella serata del 30 luglio si terrà una visita guidata, su due turni, alle 21 e alle 22. Per partecipare alla visita è obbligatoria la prenotazione. L’ingresso è gratuito ma per un massimo di 15 persone per volta all’interno dell’edificio, in osservanza delle norme anti-contagio stabilite dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo.

L’iniziativa permette di scoprire ed ammirare le opere che sono proprie della chiesa monumentale di Sant’Ignazio, dove ha sede il Museo, ma anche quelle provenienti dalla cattedrale e dalle parrocchie della diocesi. Quadri, sculture, arredi, paramenti e suppellettili che costituiscono un compendio della produzione artistica, lungo cinque secoli, nel territorio su cui si estende oggi la diocesi di Carpi.