Fondazione Ente dello spettacolo: dal 30 luglio al via a Lecco il Film fest “Donne oltre gli schermi”

Una nuova iniziativa della Fondazione Ente dello spettacolo: “Donne oltre gli schermi – Lecco Film fest”. La manifestazione si svolgerà tra il 30 luglio e il 2 agosto. Accanto alla proposta cinematografica, momenti di confronto e testimonianza, con una serie di talk pubblici che permetteranno di conoscere da vicino i migliori talenti femminili italiani. Saranno ospiti protagoniste del cinema e delle istituzioni, del giornalismo e dell’imprenditoria, come Maria Grazia Cucinotta e Violante Placido, Paola Turci e Matilde Gioli, Antonietta De Lillo e Francesca Fellini, Chiara Francini e la giornalista e scrittrice Tiziana Ferrario, la ministra Elena Bonetti e la prorettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Antonella Sciarrone. “Il nostro festival intende caratterizzarsi in modo inconfondibile: non vuole essere una delle molteplici rassegne cinematografiche organizzate in molte parti d’Italia, né “solo” una manifestazione dedicata alle donne – spiega mons. Davide Milani, presidente della Fondazione –. La sua originalità è nella modalità con cui propone uno sguardo tutto al femminile, privilegiando tanto la poetica di alcune delle registe più importanti del panorama italiano quanto l’incredibile lavoro attoriale di alcune delle interpreti più significative”.

Non è casuale la scelta di Lecco. Il Film fest è anche “la risposta all’appello di un territorio che ha sofferto terribilmente in questi mesi, un territorio che vuol tornare alla vita e farlo con la forza delle proposte, dell’impegno, della cultura. Che non si è tirato indietro sostenendo sempre il progetto, anche a costo di enormi sacrifici”.