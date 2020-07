Diocesi: Bolzano-Bressanone, il 26 luglio torna la Domenica di S. Cristoforo per raccogliere fondi da destinare ad acquisto di veicoli per le missioni

Con il motto “Diamo mobilità ai missionari“, il 26 luglio la diocesi di Bolzano-Bressanone celebra la Domenica di San Cristoforo 2020. Le offerte raccolte nelle parrocchie sono destinate all’acquisto di veicoli per le missioni. Ai fedeli saranno distribuiti chicchi di caffè e il volantino di san Cristoforo.

Quest’anno, in considerazione della situazione legata al Covid-19, il Centro missionario e il Kmb (il Movimento cattolico maschile) suggeriscono di celebrare all’aperto la santa messa nella tradizionale Domenica di San Cristoforo, che ricorre la prossimo domenica. In alcune parrocchie è possibile anche inserire, al termine della celebrazione, la benedizione dei veicoli. Quale segno di ringraziamento per le offerte raccolte nel corso della Domenica di San Cristoforo, saranno distribuiti tra i fedeli chicchi di caffè, provenienti da un progetto avviato in Guatemala, e il volantino dell‘azione San Cristoforo.

Sono una trentina i missionari e le missionarie che stanno attendendo una risposta alla loro richiesta di aiuto: ad esempio un minibus per l’Indonesia e uno per l’India o anche un mezzo di soccorso per lo Zimbabwe. “I missionari – sottolinea Irene Obexer, direttrice del Centro missionario diocesano – vivono una Chiesa che va verso le persone e le accompagna, le incoraggia e forma con loro una comunità che le rafforza, condividendo gioia e sofferenza. Desideriamo sostenere questo prezioso lavoro, aiutandoli nei loro spostamenti”.

Per poter finanziare un buon numero di veicoli nelle missioni, il Centro missionario diocesano si affida alla partecipazione attiva delle parrocchie: lo scorso anno, in occasione della Domenica di San Cristoforo, sono stati raccolti in diocesi circa 253.500 euro, che hanno permesso di acquistare 20 automobili, 9 motociclette, 10 biciclette e un’ambulanza da destinare alle missioni in varie aree del mondo.