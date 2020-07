Solidarietà: Progetto Arca, nel 2019 oltre 10.500 persone aiutate, 1.402 volontari, 6% in più di donatori

L’aumento dei volontari e dei donatori rappresenta la novità rilevante del 2019 di Fondazione Progetto Arca che, unita al grande impegno richiesto e profuso dai lavoratori, ha permesso il consolidamento della complessa filiera di servizi dedicati a chi vive in stato di grave povertà ed emarginazione sociale e ha bisogno di un aiuto concreto, come si evidenzia nel Bilancio sociale 2019.

Un sguardo complessivo al 2019 rileva che le risorse economiche investite sfiorano i 22 milioni di euro, provenienti per un terzo da attività di raccolta fondi (il restante deriva soprattutto da attività istituzionale), che ha registrato un aumento del 6% del numero di donatori nel corso dell’anno (cioè 9.000 in più rispetto al 2018): sono 151mila tra singoli e famiglie, a cui si aggiungono aziende piccole e grandi, fondazioni ed enti erogatori che hanno dato fiducia e contribuito con denaro o beni a rendere concreto il lavoro quotidiano di Progetto Arca.

A questo si affianca un considerevole aumento dei volontari: in tutta Italia sono 1.402, di cui 163 nuovi registrati (+11%). Per quanto riguarda il personale retribuito, il 2019 ha visto impegnati 253 lavoratori, di cui 196 dipendenti. “Durante tutto l’anno trascorso, oltre che negli scorsi mesi di accesa incertezza sanitaria e crisi sociale, i lavoratori della Fondazione si sono spesi oltremodo e sopra ogni aspettativa per garantire ogni giorno assistenza e accoglienza a chi ha perso tutto e considera Progetto Arca il suo unico porto sicuro”, è il pensiero del presidente Alberto Sinigallia. “Il personale di Progetto Arca ha modellato e trasformato i suoi servizi sulla base delle necessità emergenti, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla persona e concentrandosi, oltre che sui bisogni primari, anche su sogni, aspirazioni e desideri”.

L’impegno dei lavoratori e dei volontari, insieme al supporto dei donatori, si traduce in un importante impatto sociale. Le risorse infatti di cui la Fondazione dispone – oltre alle persone che operano per l’ente e i donatori, anche il riuso dei beni confiscati e utilizzati per progetti di accoglienza e azioni di contrasto allo spreco alimentare, solo per citare qualche esempio – producono sulla collettività un effetto moltiplicatore del valore sociale ed economico dei beni e dei servizi. Nell’anno trascorso Progetto Arca ha visto moltiplicati i 15 milioni di valore economico sostenuto di una media del 2,3% ottenendo un valore economico generato di ben 35 milioni di euro.

Le risorse 2019 si concretizzano nei servizi di cui hanno beneficiato nel complesso 10.538 persone. Si tratta di senza dimora ospitati nelle strutture di accoglienza e raggiunti dalle Unità di strada, famiglie in emergenza abitativa inserite nel progetto di housing sociale, persone con problemi di dipendenza, richiedenti asilo.