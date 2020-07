Diocesi: Rimini, al via la “mappatura” delle realtà giovanili

La diocesi di Rimini si mette, ancora di più, in ascolto dei propri giovani. Dall’Ufficio di Pastorale giovanile e vocazionale nasce la volontà di realizzare una vera e propria “mappatura” delle realtà giovanili attive in tutta la diocesi, al fine di avere una panoramica che rappresenti effettivamente l’esistente.

“Nello specifico, la mappatura – precisa la diocesi – vuole rendere visibile e operativa la rete di realtà giovanili diocesane, cercando di includere tutte le esperienze e i gruppi, che siano piccoli e informali o più grandi e strutturati. Vorremmo fotografare le relazioni già esistenti, promuovere lo sviluppo di nuove collaborazioni e creare un canale di comunicazione efficace per far circolare le informazioni e le iniziative di tutti. Tutto questo sarà uno strumento utile per il cammino che si svilupperà verso, durante e dopo l’assemblea sinodale diocesana dell’anno prossimo”.

Il progetto sarà sviluppato in due fasi. I parroci e i responsabili delle aggregazioni laicali riceveranno una mail con un breve questionario in cui indicare i referenti dei vari gruppi ed esperienze presenti in parrocchia o a livello diocesano. Dopodiché, in un secondo momento, i referenti saranno contattati direttamente per avere dati più dettagliati della loro realtà.