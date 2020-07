Diocesi: Senigallia, nei giovedì sera di luglio e agosto visite guidate gratuite alla Pinacoteca. Oggi il legame tra i Papi e la città

Non solo Pio IX è il pontefice legato alla città di Senigallia. Indubbiamente il suo è un vincolo tutto particolare; tuttavia il legame di Senigallia con i Papi è stato nei secoli molteplice, come si evince nella Sala del Trono alla Pinacoteca di Senigallia. Il grande salone, dove il cardinale vescovo di Senigallia riceveva clero e ospiti, è infatti riccamente adornato da nove stemmi che ricordano i Papi in qualche modo legati alla città, anche per esserci passati o avervi soggiornato. Proprio a questo legame, alla storia della Pinacoteca, alla genesi di un luogo e di un edificio così carico di opere d’arte non solo pittoriche, che abbracciano le varie discipline, sarà dedicato il “Viaggio nella bellezza”. A partire da questa sera nella galleria che s’affaccia sulla piazza del duomo di Senigallia. Tutti i giovedì di luglio e agosto è possibile partecipare a visite guidate gratuite – due per serata, inizio ore 21.30 e ore 22.30 – per immergersi nelle bellezze della Pinacoteca, testimone della ricchezza d’arte di un vasto territorio, dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico all’Appennino. I posti per le visite guidate saranno limitatissimi, a motivo delle restrizioni causate dal Covid, e si parteciperà in ordine di arrivo, indossando mascherina e igienizzando le mani oltre alle consuete prescrizioni anti-Covid. Non occorre prenotazione, la visita è in lingua italiana. La Pinacoteca è poi sempre aperta, ad ingresso gratuito, dal giovedì alla domenica con orario 21-24.