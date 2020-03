Polonia: centenario nascita di Giovanni Paolo II. Conferenze, seminari, concerti e incontri commemorativi

“L’anno di Giovanni Paolo II deve servire a ricordarci il suo magistero” ha detto di recente mons. Mieczysław Mokrzycki, arcivescovo metropolita di Leopoli, e già segretario particolare del pontefice. E così, le città visitate da Wojtyla durante i suoi viaggi in Polonia hanno programmato conferenze, seminari, concerti e incontri commemorativi da svolgersi durante tutto l’anno. A Wadowice, dove il 18 maggio 1920 nacque Giovanni Paolo II, presso la casa natale del Papa è stata allestita un’esposizione speciale, e in occasione del centenario, sono previste numerosi momenti di commemorazione trasmesse dalla Tv pubblica polacca. Nella capitale polacca il museo del tempio della Divina Provvidenza, da alcuni giorni accessibile ai visitatori, è stato dedicato a Wojtyla e al cardinale Stefan Wyszyński (1901-1981) che verrà beatificato a giugno. A promuovere la memoria di Giovanni Paolo II è anche la diplomazia polacca i cui rappresentanti, nelle diverse sedi, da Tokio a Caracas, ricorderanno con delle iniziative ad hoc la figura del pontefice. I giovani, oltre a prendere parte a numerosi concorsi e gare agiografiche, e a partecipare a concerti e spettacoli teatrali commemorativi, il 6 giugno si raduneranno a Lednica a ricordare il motto mariano di Wojtyla “Totus tuus”. Prima, sarà intonato l’inno composto appositamente per il centenario, e già diffuso dalla piattaforma YouTube, con il titolo “Nie zastąpi Ciebie nikt” (Nessuno ti potrà mai sostituire).