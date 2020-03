Papa Francesco: “vi accompagno da qui” e “farò gli esercizi dalla mia camera”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Vi accompagno da qui. Farò gli Esercizi nella mia camera, seguendo le prediche di padre Bovati, che ringrazio tanto. Prego per voi: per favore, fatelo per me”. È il breve messaggio – rilanciato da Vatican news – inviato dal Papa e letto ieri da padre Pietro Bovati, teologo della Pontificia Commissione Biblica e predicatore degli esercizi spirituali di quest’anno per la Curia Romana, in corso ad Ariccia. Papa Francesco, come aveva annunciato lui stesso al termine dell’Angelus di ieri, è alle prese con un raffreddore che gli ha impedito di essere fisicamente con i suoi confratelli cardinali e vescovi nella cittadina dei Castelli Romani scelta ogni anno come méta per prepararsi spiritualmente alla Pasqua. Gli esercizi spirituali sono cominciati ieri pomeriggio e proseguiranno fino a venerdì prossimo, 6 marzo.