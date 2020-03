Coronavirus Covid-19: Caritas italiana rinvia 42° Convegno nazionale. Doveva svolgersi a Milano

“Considerata la situazione di emergenza in atto nel nostro Paese, in un’ottica di prudenza e responsabilità e in pieno accordo con la Delegazione regionale Caritas della Lombardia, con l’arcidiocesi di Milano e con Caritas ambrosiana, si comunica il rinvio a data da destinarsi del 42° Convegno nazionale delle Caritas diocesane che doveva tenersi a Milano dal 23 al 26 marzo 2020”. Lo annuncia oggi Caritas italiana, precisando che la nuova data e tutte le indicazioni tecnico-amministrative non sono ancora state definite. Nel ringraziare tutti per la comprensione, Caritas italiana si unisce alle parole del card. Gaultiero Bassetti, presidente della Cei: “È il momento di una corresponsabilità nella quale la Chiesa porta il suo contributo di preghiera, di speranza e di prossimità. Questa prova deve poter costituire un’occasione per ritrovare una solidarietà che affratella”.