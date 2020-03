Coronavirus Covid-19: Protezione civile, 1.835 ammalati, 149 guariti e 52 morti il bilancio aggiornato

“Sono 1.835 gli ammalati di coronavirus in Italia, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri, per il 50% sono asintomatiche, mentre il 40% è ricoverato con sintomi e il 10% è ricoverato in terapia intensiva”. Come di consueto è stato il capo del Dipartimento della Protezione civile e commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli, a fornire i dati stasera, in occasione della conferenza stampa, a Roma, per fare il punto della situazione sulla diffusione del nuovo coronavirus in Italia. I guariti sono 149, 66 in più rispetto a ieri, e 52 i morti, 18 (15 in Lombardia e 3 in Emilia Romagna) in più rispetto a ieri.