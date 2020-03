Coronavirus Covid-19: metropolia Pesaro, Fano e Urbino, sospese messe fino a domenica 8 marzo

“A seguito dell’ordinanza del presidente del Consiglio del 1° marzo 2020, riguardante anche la provincia di Pesaro-Urbino, i vescovi della metropolia (Pesaro, Fano e Urbino, ndr.), tenendo conto del punto C dell’articolo 1 e dei punti C e D dell’articolo 2, comunicano” che “sono sospese le celebrazioni delle messe festive e feriali fino all’8 marzo compreso; i luoghi di culto rimangono aperti a condizione di adottare misure adeguate per evitare assembramenti; per i funerali si suggerisce di limitarsi al rito delle esequie nella forma breve, con i parenti stretti e possibilmente si celebrino al cimitero; le benedizioni pasquali siano fatte tenendo conto delle misure di sicurezza previste dall’ordinanza; le attività pastorali siano sospese fino alla durata dell’ordinanza stessa”. I vescovi evidenziano come sia opportuno mettere fuori dalle chiese un avviso relativo alle disposizioni adottate.