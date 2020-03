Devastazione pronto soccorso a Napoli: Speranza (min. Salute), “inaccettabile sempre quanto avvenuto, ancora di più in questi giorni di emergenza per il coronavirus”

“È inaccettabile la devastazione di un pronto soccorso. Lo è sempre. Ma nei giorni in cui tutte le strutture sanitarie del Paese sono chiamate a fronteggiare l’emergenza coronavirus, lo è ancora di più”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la devastazione del pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini, a Napoli, da parte dei parenti del sedicenne ucciso nel corso di una rapina che stava tentando ai danni un carabiniere in borghese. “Ho chiamato questa mattina il direttore dell’Ospedale Pellegrini di Napoli e il direttore del pronto soccorso per testimoniare la vicinanza del Governo e di tutto il Paese e offrire tutto il sostegno necessario a ripristinare la struttura, appena possibile. Dobbiamo prenderci cura di chi si prende cura di noi”.