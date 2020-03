“Auguro a tutti che il cammino quaresimale, da poco iniziato, sia ricco di frutti di Spirito e ricco di opere di bene”. E’ l’augurio pronunciato ieri dal Papa, dopo la recita dell’Angelus. “Sono un po’ rattristato per le notizie che arrivano di tanti sfollati, tanti uomini, donne, bambini cacciati via a causa della guerra, tanti migranti che chiedono rifugio nel mondo, e aiuto”, ha confessato Francesco: “In questi giorni, la cosa è diventata molto forte. Preghiamo per loro”.