Violenza su donne: ActionAid, 4 podcast per celebrare la forza e il coraggio di chi resiste

Cosa unisce Elisa, una studentessa di 22 anni di San Donato Milanese, che dedica il suo tempo libero all’attivismo, a Cristina Trivulzio di Belgioioso, una principessa milanese vissuta nell’Ottocento? O Raja, una 18enne indiana, ad Alfonsina Strada, la prima donna a correre il Giro d’Italia all’inizio del Novecento? Seppur separate da migliaia di chilometri e da varie decine di anni, sono tutte donne che non si sono lasciate sconfiggere e che hanno saputo reagire a ogni avversità e sopraffazione con tenacia e coraggio. Le loro storie, insieme a quella di tante altre donne realmente vissute, trovano spazio in “Invictae. Storie di donne che resistono”, il nuovo podcast in 4 episodi di ActionAid disponibile dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in esclusiva su Audible, con testi scritti da Gabriele Scotti con la collaborazione di Lella Costa, regia di Jonathan Zenti, musiche originali di Jonathan Zenti e Carlo Madaghiele e produzione Mismaonda.

“La lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza contro le donne deve diventare una priorità istituzionale a ogni livello. Invece quello a cui assistiamo è l’esatto opposto: l’uguaglianza di genere e i diritti delle donne occupano ancora troppo poco spazio nell’agenda politica a livello globale. E fintanto che i diritti delle donne saranno questione marginale agli occhi di chi ci governa le politiche di genere e la lotta alla violenza contro le donne saranno sempre inadeguate e irrilevanti nel quadro complessivo dell’impegno e della spesa pubblica”, afferma Katia Scannavini, vice segretaria di ActionAid.

“Invictae. Storie di donne che resistono” sarà presentato stasera, alle 18,30, all’interno della rassegna “A cura delle donne”, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma, capitale italiana della cultura 2020+2021, con letture, pensieri, pagine di vita che diventeranno denuncia ed invito ad una presa di coscienza e al cambiamento.