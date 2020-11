Papa Francesco: giornata pro orantibus, “contemplativi fari che segnalano il porto, fiaccole che illuminano la notte, sentinelle che annunciano il nuovo giorno”

“Oggi ricordiamo la Presentazione di Maria al Tempio e celebriamo la Giornata #ProOrantibus. Grazie, sorelle e fratelli contemplativi, perché siete sostegno per i deboli, fari che segnalano il porto, fiaccole che illuminano la notte, sentinelle che annunciano il nuovo giorno”. Lo ha scritto Papa Francesco in un tweet per la Giornata pro orantibus.

Oggi ricordiamo la Presentazione di Maria al Tempio e celebriamo la Giornata #ProOrantibus. Grazie, sorelle e fratelli contemplativi, perché siete sostegno per i deboli, fari che segnalano il porto, fiaccole che illuminano la notte, sentinelle che annunciano il nuovo giorno. — Papa Francesco (@Pontifex_it) November 21, 2020