Tv2000: il palinsesto della settimana dal 23 al 29 novembre

Tv2000 anticipa il palinsesto della settimana dal 23 al 29 novembre (canale 28 dt e 157 Sky).

Novità:

Concistoro per la creazione di 13 nuovi Cardinali, presieduto da Papa Francesco. Sabato 28 novembre ore 16

Messa di Papa Francesco con i nuovi Cardinali. Domenica 29 novembre ore 10

Torna Licia Colò con Il mondo insieme. Da domenica 29 novembre ore 15.20

PRIMA E SECONDA SERATA

Lunedì 23 novembre

Ore 21.10 – In principio era, di Kevin Connor

Seconda serata– Speciale ‘Donne che sfidano il mondo’

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza che ricorre il 25 novembre, va in onda la puntata dal titolo ‘In difesa delle donne’. Protagoniste: l’operatrice anti tratta Francesca De Masi, la campionessa di kick boxing Gloria Peritore, e l’ispettore capo commissario di Scampia Veronica Quaranta.

Martedì 24 novembre

Ore 21.10 – Ciclo America ieri e oggi – Mississippi burning. Le radici dell’odio, di Alan Parker

Mercoledì 25 novembre

Ore 21 – Prega con noi: il Rosario dalle diocesi di Italia

Dal Santuario di Santa Maria del Monte di Campobasso, con mons. Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Boiano

Ore 21.50 – Benedetta economia!

Transizione energetica. Ospiti: il ministro Sergio Costa e Grazia Francescato; Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente di Ferrarelle; Marco Brun, amministratore delegato di Shell Italia.

Giovedì 26 novembre

Ore 21.10 – Baran, di Majid Majidi

Venerdì 27 novembre

Ore 21.10 – Buonasera dottore (nuova stagione)

Ore 22.40 – Effetto notte

Seconda serata – Retroscena

Sabato 28 novembre

Ore 21.10 – Ciclo Il cinema in famiglia – Un adorabile testardo, di Peter Yates

Seconda serata – Today

Quel che resta dell’URSS. Le proteste in Bielorussia, il pugno duro di Putin con i dissidenti, la nuova presidente moldava, l’Armenia che si arrende in Nagorno Karabakh.

Domenica 29 novembre

Ore 21.10 – Quella nostra estate, di Delmer Daves

Seconda serata – documentario Zona rossa sempre

Programmi

ore 7.30 e ore 9.10 – Bel tempo si spera

dal lunedì al sabato

ore 10.00 – Il mio medico

lunedì martedì, giovedì e venerdì

ore 10.30 – Vediamoci chiaro

dal lunedì al venerdì

ore 11.00 – Quel che passa il convento

dal lunedì al sabato

ore 14 – L’ora solare

dal lunedì al venerdì

ore 15.20 – Siamo noi

dal lunedì al venerdì

ore 17.30 – Il diario di Papa Francesco

dal lunedì al venerdì

ore 19.30 – Le parole della fede

dal martedì al venerdì

ore 20.50 – TGtg (lunedì, martedì, giovedì) Guerra e pace (venerdì)

In seconda serata – Indagine ai confini del sacro

ogni giovedì

Week end

Sabato

ore 10.30 e 17.30 Caro Gesù. Insieme ai bambini – Il catechismo in famiglia

ore 14.30 Borghi d’Italia – Isola del Liri (Frosinone)

ore 15.20 Sulla strada – Il Vangelo della domenica

ore 20.50 Soul – Le interviste dell’anima

Domenica

ore 8.05 Sulla strada – Il Vangelo della domenica

ore 9.20 Buongiorno professore

ore 14.20 Borghi d’Italia – Castiglion Fiorentino (Arezzo)

ore 15.20 La canzone di noi

ore 20.30 Soul – Le interviste dell’anima