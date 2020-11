Diocesi: Gaeta, aperto a Formia il nuovo sportello di ascolto del Progetto Policoro

“Sos Policoro” è il nuovo Centro servizi promosso dal Progetto Policoro dell’arcidiocesi di Gaeta, inaugurato, nei giorni scorsi, nei locali della parrocchia di Santa Teresa a Formia (Lt). “Aprire un sportello di ascolto nel periodo difficile che viviamo è un segnale forte che vogliamo dare come Chiesa diocesana ai giovani del territorio – spiega al Sir Alessandro Scarpellino, animatore di comunità del Progetto Policoro per l’arcidiocesi di Gaeta –. Il messaggio è che ‘ci siamo” e, come invita a fare il nostro arcivescovo Luigi Vari, ‘ci siamo con il passo della novità’. Se dal 2015 eravamo presenti con uno sportello a Palazzo De Vio a Gaeta (Lt), la nuova sede risponde alla necessità di avere un luogo operativo più centrale e accessibile”. Accompagnamento nella stesura del curriculum o di una lettera di presentazione, simulazione del colloquio di lavoro, supporto nella partecipazione a bandi giovanili e studio di fattibilità sulla propria idea imprenditoriale: sono alcuni dei servizi attivi, a cui se ne aggiungeranno altri grazie a una rete con diverse professionalità del territorio. “Tra i casi finora ascoltati, c’è chi si è visto rifiutare tutte le domande di lavoro perché ha superato i trent’anni e ha bisogno di essere aiutato nella valorizzazione delle proprie competenze”, prosegue Scarpellino. “Rispetto alla prima ondata della pandemia, nella seconda gli effetti sul mondo giovanile risultano più visibili e concreti. Le grandi manovre economiche nel prossimo futuro aprono a grandi possibilità rispetto a cui bisogna farsi trovare preparati”, conclude.