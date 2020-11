Cultura: Fondazione Lanza, stamattina terzo incontro on line del percorso “Etica civile: parole per la cittadinanza”

Terzo appuntamento oggi con i dialoghi civili proposti dalla Fondazione Lanza all’interno del progetto “Etica civile: parole per la cittadinanza”. L’incontro si svolgerà on line, dalle ore 10 alle ore 12, e avrà come tema “Religioni: tra rispetto e fraternità”. A tema i valori, le pratiche e le responsabilità per il bene comune che le diverse religioni esprimono di fronte alla pandemia da Covid-19 e, più in generale, in una logica di condivisione e solidarietà. “In un’epoca di globalizzazione culturale le religioni costituiscono, infatti, potenti riserve di senso per la vita civile, se sanno orientare il proprio agire a una positiva convivenza, al di là della violenza e del conflitto – si legge in una nota -. Come mostra anche la recente enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco, il dialogo e il confronto sereno possono aprire a un’interazione positiva e promettente in tal senso”.

Il terzo dialogo di etica civile vedrà confrontarsi Pierluigi Consorti, docente di diritto e religione all’Università di Pisa; Shahrzad Houshmand, docente di Studi islamici all’Università La Sapienza di Roma; Massimo Raveri, docente di religioni e filosofie dell’Asia orientale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Modera Simone Morandini (Fondazione Lanza)

L’incontro sarà accessibile oltre che su Zoom, per chi si è iscritto all’appuntamento, anche in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube.

“Etica civile: parole per la cittadinanza” è una proposta culturale della Fondazione Lanza di Padova che si articola in sette appuntamenti dal 22 ottobre 2020 al 12 febbraio 2021. Il progetto, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando eventi culturali 2020, vede la collaborazione di Padova Capitale del Volontariato 2020 – Centro servizi volontariato e come partner la diocesi di Padova, l’Istituto Barbarigo, la Fondazione Emanuela Zancan onlus, la Fondazione Girolamo Bortignon per l’educazione e la scuola, la Fondazione Opera Achille Grandi – Centro Toniolo e il collegio universitario Gregorianum.