Coronavirus Covid-19: Mantova, una rete di preghiera nella pandemia. Il 26 novembre Giornata eucaristica diocesana

Supportare spiritualmente questo tempo di pandemia con la preghiera. Questo il senso dell’iniziativa di preghiera lanciata nella diocesi di Mantova. “Già nella scorsa primavera – si legge in una nota pubblicata sul sito web diocesano – decine di preti, religiose e religiosi si sono resi disponibili per creare una sorta di rete di preghiera, perché ogni giorno fosse garantita la preghiera di Adorazione eucaristica nel tempo della pandemia. Allo stesso modo molte famiglie, nelle proprie chiese domestiche, hanno innalzato le loro suppliche per i parenti, gli amici, i conoscenti e per l’umanità tutta. Ora, ricominciato un nuovo regime ristretto per quanto riguarda le uscite e le attività, vorremmo ricominciare a pregare insieme, tenendo presente le differenti restrizioni di oggi rispetto a quelle dello scorso marzo”.

Parroci, presbiteri e diaconi, persone consacrata e comunità parrocchiali sono invitati a concentrare l’utilizzo del tempo, anche comunitario, pregando ed intercedendo per i malati e le loro famiglie, per i medici e gli operatori sanitari. Inoltre, laddove possibile e già usuale, nel rispetto delle ultime direttive governative e diocesane, i responsabili sono sollecitati a coinvolgere creativamente le comunità nella preghiera dell’Adorazione eucaristica durante le prossime settimane.

A queste iniziative si aggiunge il prossimo giovedì 26 novembre la celebrazione di una Giornata eucaristica diocesana di preghiera. “È una possibilità concreta di comunione e condivisione che – viene spiegato – vorrebbe raggiungere tutti i cristiani di Mantova”. Verranno preparati sussidi sia per la preghiera comunitaria, da vivere in parrocchia, sia per quella a casa e in famiglia.