Coronavirus Covid-19: diocesi Acireale, presentata la seconda fase di “Acireale dona”. Il 28 novembre il carrello solidale

Riparte “Acireale dona”, comitato già costituito dalla diocesi di Acireale e dall’amministrazione comunale acese per fronteggiare la prima fase dell’emergenza socio–economica derivata dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. I dettagli della fase 2 di “Acireale dona” sono stati illustrati oggi durante la conferenza stampa di presentazione nella sede della Caritas diocesana in Acireale, alla presenza del vescovo Antonino Raspanti, del sindaco Stefano Alì, della responsabile del comitato Rosa Maria Garozzo e del direttore della Caritas, don Orazio Tornabene. L’iniziativa che seguirà a breve, “DonAci un Natale con generosità”, è quella del carrello solidale che partirà sabato 28 novembre e vedrà coinvolti i principali supermercati della città di Acireale. Il vescovo Raspanti è intervenuto ringraziando i presenti e coloro che non hanno mai smesso di stare vicino alla popolazione: “Tante associazioni, aziende, esercizi commerciali e privati hanno espresso la loro vicinanza in questo tempo difficile. Ancora l’emergenza non è finita, ma attraverso piccoli gesti vogliamo animare insieme fiducia, ottimismo e voglia di ricominciare. Ci riserviamo – ha continuato – altre iniziative da intraprendere nel periodo, ormai prossimo, del Natale”. Nella prima fase emergenziale, attraverso i buoni spesa, sono state aiutate 700 famiglie con 2.300 componenti circa, di cui 550 minori; ulteriori 500 famiglie con 180 consegne di alimenti e prodotti sanitari ed inoltre sono stati distribuiti 2.450 buoni da 20 euro. Hanno ricevuto aiuti anche le Piccole Sorelle dei Poveri con 35 consegne, la comunità San Camillo con 10 consegne e l’Associazione Madonna della Tenda con 20 consegne.