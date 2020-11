Stati Uniti: Università Cattolica, la vita di Jfk in un podcast in collaborazione con Il Sole 24 Ore

La vita di Jfk in un podcast. È l’iniziativa promossa da Il Sole 24 Ore in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Si comincia domenica 22 novembre, anniversario dell’assassinio di Kennedy, avvenuto nel 1963, e si proseguirà per le otto domeniche successive, fino all’insediamento del presidente degli Stati Uniti. La voce che darà corpo alla figura di John Fitzgerald Kennedy, primo presidente cattolico degli Stati Uniti, e ai miti americani è quella di Paolo Colombo, docente di Storia nella facoltà di Scienze politiche e sociali. Fino al 20 gennaio, giorno dell’insediamento alla Casa Bianca del secondo presidente cattolico degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden, lo storico dell’Università Cattolica si addentrerà nella storia dell’epoca cercando di ricostruire il contesto che portò dalla “nuova frontiera” all’uccisione di Kennedy. Il podcast fa parte di un format di historytelling che si chiama “Storia e narrazione” coordinato da Colombo e Chiara Continisio, docente in Cattolica di Storia del pensiero politico.