“A Sua Immagine”: 21 e 22 novembre. Ospiti don Marco Pozza, Manuel Bortuzzo ed Eraldo Affinati. Il Vangelo con suor Smerilli

Pagine di sofferenza e di speranza. Nelle puntate di “A Sua Immagine” su Rai Uno, oggi 21 e domani 22 novembre, si continua a parlare dell’emergenza Covid-19 fotografando il disagio sociale ma dando conto anche di quanti hanno vinto la battaglia con la malattia. In scaletta, inoltre, un focus sui giovani e l’appuntamento “The Economy of Francesco”. “A Sua Immagine”, programma targato Rai e Conferenza episcopale italiana, è firmato da Laura Misiti e da Gianni Epifani, alla conduzione Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. Sabato 21 novembre alle ore 15.30 su Rai Uno, nello spazio “A Sua Immagine. Insieme a Papa Francesco”, si affronta nuovamente l’emergenza pandemia ma con le parole di chi ha vinto la battaglia. Ne parla in studio con Lorena Bianchetti don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova. Testimonianze nel corso della puntata come quella di Stefano, tornato a casa dopo otto mesi e mezzo trascorsi in ospedale a causa del Covid-19; e ancora, la commovente storia di un tassista che ha attraversato l’Italia in lockdown per salvare una bambina.

Segue come di consueto “Le ragioni della speranza”, momento dedicato al commento del Vangelo della domenica: suor Alessandra Smerilli è ad Assisi per seguire l’incontro internazionale “The Economy of Francesco” (19-21 novembre), evento nato sull’invito di Papa Francesco a disegnare un mondo nuovo con un’economia più giusta e rispettosa.

Domenica 22 novembre, alle ore 11.20, in diretta su Rai Uno, “A Sua Immagine” continua a occuparsi di giovani e dell’evento “The Economy of Francesco”. Si confrontano con la conduttrice Lorena Bianchetti il nuotatore Manuel Bortuzzo, lo scrittore Eraldo Affinati e il giovane sacerdote Youtuber don Alberto Ravagnani. Conclude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento in diretta dell’Angelus di Papa Francesco da piazza San Pietro.