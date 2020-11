Sostentamento clero: Sovvenire, a Bologna il 24 novembre dialogo on line su “Il prete nella città degli uomini”

Martedì 24 novembre alle ore 17.30 nell’Istituto “Veritatis Splendor”, a Bologna, dialogo on line su “Il prete nella città degli uomini” organizzato da “Sovvenire” in occasione della Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. Presente il card. Matteo Zuppi. L’incontro, organizzato dal Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica “Sovvenire”, si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sanitario e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di “12Porte” e sul sito dell’arcidiocesi. Al dialogo, moderato dal direttore del Qn–Il Resto del Carlino, Michele Brambilla, parteciperanno anche Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali, e Ivano Dionigi, presidente della Pontificia Accademia di latinità. Coordinerà e introdurrà Giacomo Varone, responsabile diocesano del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. “Il tempo della pandemia ha fatto emergere con una luce particolare la figura del sacerdote – dichiara Varone – punto di riferimento sia per la comunità ecclesiale dei fedeli sia per la comunità civile. L’idea di questo dialogo è quella di dar voce e focalizzare l’attenzione su due punti di vista diversi: quello religioso, legato alle qualità e alle virtù tipiche del sacerdote, e quello laico, con l’occhio attento alle dinamiche sociali ed economiche che sono emerse in questo contesto. Il fine è far emergere il valore del sacerdote anche nei momenti di difficoltà e l’importanza di sostenerlo nella sua quotidianità”.