Coronavirus Covid-19: arcidiocesi Torino, consulenza gratuita di psicologi professionisti per volontari, operatori e docenti

Una consulenza gratuita di psicologi professionisti per prendersi cura dei tanti che si occupano delle persone più fragili, quindi volontari, operatori e docenti. È l’iniziativa messa in campo da Caritas, Pastorale Universitaria e Ufficio Scuola dell’arcidiocesi di Torino che si avvale della Associazione linea-menti Odv, realtà di volontariato nata a Torino e formata da diversi professionisti attivi nell’ambito sanitario sia pubblico che privato. Se nella prima occasione del lockdown lo stress aveva colpito principalmente gli operatori sanitari, questo secondo periodo sta mettendo in affanno anche gli operatori scolastici e i volontari dei servizi di prossimità, spiegano dall’arcidiocesi. Il servizio – totalmente gratuito – si articola su tre livelli: supporto psicologico ai volontari e ai docenti che fanno richiesta per sé chiamando allo 011.19620222, linea di emergenza attiva 24 ore 7 giorni su 7; consulenza a volontari e a docenti per supportare il servizio di ascolto reso dagli operatori ai poveri o agli allievi, scrivendo via mail all’indirizzo di posta elettronica: info@linea-menti.it; supporto psicologico diretto a persone maggiorenni frequentanti centri di ascolto o familiari in difficoltà psicologica chiamando la linea di emergenza 011.19620222 in qualunque momento. L’arcivescovo, mons. Cesare Nosiglia, ringraziando l’Associazione per la disponibilità si augura che “in molti sappiano usufruire della possibilità per vivere con fiducia questo momento faticoso”.