Avvento: Messaggero dei Ragazzi, dal 29 novembre #AccadeSoloSeCiCredi per bambini e adolescenti

Si intitolerà #AccadeSoloSeCiCredi l’iniziativa per il primo Avvento social che il “Messaggero dei Ragazzi” promuove per bambini e adolescenti, dai 9 ai 14 anni che, a partire dal 29 novembre fino al 25 dicembre. Il progetto, ideato dalla redazione e dal direttore responsabile fra Fabio Scarsato, consentirà ai ragazzi di seguire ogni giorno sul proprio telefonino o su quello dei genitori tramite WhatsApp messaggi, riflessioni, attività per accompagnare la preparazione al Natale. In particolare, fra Scarsato vestirà i panni di fra Simplicio e dialogherà in chat con i giovanissimi per “camminare” insieme verso la grotta di Betlemme.

“Sotto il profilo tecnico e di tutela della privacy – viene spiegato – #AccadeSoloSeCiCredi utilizza la modalità del broadcast della nota piattaforma di chat, i partecipanti quindi non vedranno i numeri di telefono degli altri iscritti. Se l’adolescente non ha ancora un telefonino, i genitori possono iscrivere il proprio numero, creando così un’occasione per vivere un Avvento insieme ai figli”. “L’iscrizione è sicura”, garantiscono i promotori: “I post sono a cura della redazione del ‘Messaggero dei Ragazzi’ e a mandarli sarà fra Simplicio ‘in persona’”.

“L’esperienza della pandemia, con la didattica a distanza e l’utilizzo obbligato delle tecnologie digitali e dei social network anche in ambito lavorativo, ci ha indotto a pensare a nuovi percorsi, idee, progetti, anche per quanto riguarda i nostri giovanissimi lettori e lettrici”, commenta fra Scarsato.

A fare da filo rosso di questo Avvento Whatsapp è una originalissima e provocatoria versione della storia di Babbo Natale, che ribalta tutte le tradizioni a cui siamo abituati. Non mancheranno video, fumetti e disegni originali creati da Giuliano Dinon.

L’adesione è totalmente gratuita e dovrà essere formalizzata a cura di un genitore compilando il modulo on line sul sito del “Messaggero dei Ragazzi”.