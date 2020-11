Diocesi: Vittorio Veneto, l’Istituto “Beato Toniolo. Le vie dei Santi” promuove on line 4 serate su arte sacra e turismo religioso

L’emergenza Covid non ferma le attività dell’Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”: infatti, mercoledì 25 novembre, alle ore 20.30, prende il via il corso di formazione on line per esperti d’arte, operatori culturali, giovani e persone interessate delle comunità locali sul tema “L’arte sacra come significato, bellezza e incontro”, organizzato in quattro momenti successivi dal “Beato Toniolo” in collaborazione con l’Ufficio per l’arte sacra e i beni culturali della diocesi di Vittorio Veneto.

“Abbiamo ritenuto importante, proprio in questo particolare momento – affermano il presidente Stefano Zanin e il direttore scientifico Marco Zabotti -, promuovere un segnale preciso di presenza, coinvolgimento, partecipazione delle persone e lavoro di squadra, nell’ottica di consolidare l’offerta di qualità nella conoscenza dell’arte sacra e nella valorizzazione del turismo religioso sui nostri territori. L’ invito è rivolto in modo speciale ai giovani, che potranno così apprezzare uno sguardo nuovo sul patrimonio di fede, arte e cultura delle nostre comunità”.

“La simbologia liturgico-architettonica di una chiesa” è il tema del primo incontro, che vedrà come relatore don Mirco Miotto, delegato vescovile per l’Ufficio liturgia e arte sacra. Il secondo appuntamento è previsto per mercoledì 2 dicembre, alle 20.30, con titolo “Il velo di Veronica. L’arte sacra come via della grazia”, con intervento di don Alessio Geretti, curatore e direttore del “Comitato S. Floriano” di Illegio (Udine). Terzo incontro su “La missione evangelizzatrice dell’arte” mercoledì 9 dicembre, alle 20.30, relatrice suor Agnese, religiosa delle Missionarie della divina Rivelazione di Roma. Infine, mercoledì 16 dicembre, alle 20.30, saranno il presidente Zanin e il direttore scientifico Zabotti a tenere la conferenza finale su “Arte sacra e turismo religioso. Ruolo e impegno dell’Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei santi”. Per i partecipanti, è richiesta l’iscrizione obbligatoria al link: https://forms.gle/j2AS5ccR2r1CqsMH7.