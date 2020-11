Tavolo ecclesiale dipendenze: oggi e domani nuove iniziative per il 3° Open Day delle comunità. Stamattina diretta streaming dedicata al mondo della scuola

Oggi 21 e domani 22 novembre le organizzazioni che aderiscono al Tavolo ecclesiale dipendenze – Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Casa dei Giovani, Compagnia delle Opere-Opere Sociali, Comunità Emmanuel, Comunità di Sant’Egidio, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca), Federazione italiana comunità terapeutiche (Fict), Salesiani per il sociale-Federazione Scs/Cnos, in collaborazione con la Caritas Italiana – organizzano la seconda tappa del 3° Open Day delle comunità. Il titolo dell’edizione di quest’anno è “Rafforzare le relazioni, ripartire dalla comunità”. E la scelta delle date non è casuale: il 15 novembre è stata celebrata la IV Giornata mondiale dei poveri e la povertà ha anche le tante facce che la dipendenza ha assunto in questi anni.

Diverse organizzazioni impegnate in varie parti d’Italia sul fronte dipendenze promuovono, in questa occasione, eventi rivolti alla cittadinanza, alle comunità ecclesiali, alle agenzie educative, soprattutto in modalità on line vista l’emergenza coronavirus. Con gli Open Day delle comunità i promotori del Tavolo ecclesiale dipendenze si rivolgono in particolare al mondo ecclesiale italiano, con l’intenzione di favorire una relazione effettiva ed efficace con la Chiesa italiana a livello di diocesi, Caritas diocesane, parrocchie e altre comunità ecclesiali, a cui si propone di “iniziare a camminare con noi accanto alle decine di migliaia di persone che ogni anno incontriamo”.

Il Tavolo ecclesiale dipendenze organizza, inoltre, un secondo evento in diretta streaming, dopo quello di sabato 14 novembre, stamattina, dalle ore 10.30 alle 12, visibile sulla pagina Facebook dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e sul canale YouTube della Caritas Italiana. L’appuntamento di oggi è stato pensato in modo particolare per i ragazzi delle scuole, per gli insegnanti, i docenti, gli educatori e tutti coloro che giocano un ruolo importante nella formazione dei giovani. Per questo motivo il programma prevede, oltre alla presentazione delle realtà legate al Tavolo, un confronto a più voci e le testimonianze di chi ha scelto di impegnare la propria vita accanto ai ragazzi in recupero dalle dipendenze. Parteciperanno Danilo Cozzoli, responsabile dei centri terapeutici della Regione Puglia e responsabile progettazione interventi di prevenzione nelle scuole per Comunità Emmanuel; Andrea Sebastiani, direttore dei Salesiani per il sociale Aps; don Roberto Dal Molin, presidente Salesiani per il sociale Aps; Anna Schiavone, responsabile del centro specialistico “Fantasina: Regina di Cuori” della cooperativa Bessimo onlus.