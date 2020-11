Rai Due: Sulla via di Damasco, domani ospite Pierdante Piccioni. La sua storia ha ispirato “Doc – nelle tue mani”

Una storia incredibile e avvincente quella di Pierdante Piccioni, protagonista della prossima puntata di Sulla Via di Damasco, in onda domani, domenica 22 novembre, su Rai Due, alle 8.50. Una storia di speranza, di buio e di luce, dove la realtà ha superato la fantasia, divenuta la trama della fiction Rai “Doc – nelle tue mani”, con Luca Argentero.

La conduttrice Eva Crosetta incontra la persona che ha ispirato la serie tv, Pierdante Piccioni, il medico che, a seguito di un incidente stradale, perse la memoria degli ultimi 12 anni di vita. Al risveglio ha fatto i conti con un altro sé, non riconoscendo i figli e costretto a vivere dei ricordi degli altri. Svelerà il vissuto reale dietro la fiction, con il suo cammino di fede. Le scoperte e l’umanità ritrovata “da principe bastardo” che era, scorbutico, fino a diventare “paziente tra i pazienti”, più empatico, più sensibile, più “dentro il patire dell’altro”. Racconterà anche del suo ritorno in corsia con l’identità riconquistata grazie a “famiglia, friends e fede”, in prima linea contro il Covid: “La missione del medico, degli infermieri, dei volontari – dice – è mettersi in mezzo tra la morte e le persone”.

All’interno del programma di Vito Sidoti, anche la testimonianza di Giuseppe Del Bene, malato di distrofia, che non rinuncia a vivere e ad amare per diventare santo.

