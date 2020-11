Coronavirus Covid-19: Croce rossa Roma, più di 200 richieste a settimana di aiuti alimentari. Organizzate raccolte di cibo

Dall’inizio dell’emergenza a marzo la Croce rossa di Roma e Provincia sta ricevendo moltissime richieste di aiuto alimentare. Un dato che negli ultimi due mesi ha visto arrivare solo attraverso il numero verde “Cri per le persone” della Croce rossa italiana, 800.065510, oltre 1.550 richieste e che negli ultimi giorni sta aumentando fino ad arrivare ad un totale di circa 200 richieste di sostegno a settimana, di cui il 90% su Roma. A queste vanno aggiunte le richieste che i vari Comitati territoriali ricevono direttamente. Per questo, i volontari della Croce rossa si stanno organizzando anche attraverso raccolte alimentari straordinarie presso supermercati o nelle sedi Cri facendo appello ai cittadini che possono aiutare a donare generi alimentari. Ma per far fronte alla crescente richiesta la Cri fa appello anche al contributo e al sostegno dei produttori del comparto alimentare e della grande distribuzione o di chi vuole dare un sostegno. “I volontari della Croce rossa a Roma e Provincia – si legge in un comunicato – stanno notando un vero e proprio aumento dello stato di crisi economica e sociale in molte fasce della popolazione, che vanno, ad esempio, dalle famiglie in quarantena, alle donne sole con bambini, alle persone anziane sole, a chi soffriva già difficoltà economiche o forme di marginalità sociale e che con la pandemia da Covid-19 e i suoi effetti anche sociali sta risentendo maggiormente della crisi”. I vari Comitati dal centro alle periferie alla provincia sono mobilitati ormai da mesi in un’attività senza sosta, che oltre a garantire tutte le altre attività in emergenza “sta cercando di dare una risposta e forme di sostegno sociale a tante persone con l’obiettivo di non lasciare nessuno solo”. Per questo anche questo fine settimana e nel mese di novembre sono state organizzate varie raccolte alimentari.