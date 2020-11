Diocesi: Carpi, da domani ogni domenica messa in diretta su TvQui dalla chiesa della Sagra

A partire da domani, 22 novembre, l’emittente modenese TvQui trasmetterà, ogni domenica alle 11, la messa in diretta celebrata nella pieve di Santa Maria in Castello a Carpi, detta “la Sagra”. “La prima fase – spiega una nota della diocesi – riguarderà tutto il periodo di Avvento, mentre per le celebrazioni natalizie si passerà in cattedrale, per poi riprendere da gennaio”. Il progetto è stato messo a punto dall’Ufficio liturgico e dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Carpi, con l’approvazione dell’amministratore apostolico, mons. Erio Castellucci. Saranno i parroci e sacerdoti, accompagnati da una rappresentanza delle rispettive comunità parrocchiali, a ruotare per presiedere e animare la celebrazione eucaristica.

“L’esperienza del lockdown – prosegue la nota – ha imposto una nuova modalità per la partecipazione dei fedeli più fragili e a rischio alla messa attraverso le televisioni locali, un servizio che oggi, pur non essendoci limitazioni alla presenza dei fedeli in chiesa, può risultare utile e non intende assolutamente sostituire la celebrazione insieme alla comunità”. Sarà quindi offerta “un’opportunità nel periodo di emergenza, che, tuttavia, non dovrebbe innescare meccanismi di rinuncia a recarsi in chiesa per la celebrazione comunitaria dell’eucaristia”.

Le celebrazioni verranno trasmesse in diretta sia su TvQui (canali 19 e 859 digitale terrestre) sia in streaming su tvqui.it.