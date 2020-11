Giovani: dal 25 novembre Job&Orienta 2020 in digital edition. Tre giorni per orientarsi tra scuola e lavoro con lo sguardo all’economia del futuro

Tre giorni di eventi digitali: si presenta così, causa emergenza Covid, la prossima edizione di Job&Orienta, salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in programma da mercoledì 25 a venerdì 27 novembre (www.joborienta.info) sul tema “Orientamento, vaccino per l’occupazione”. L’appuntamento, promosso da Veronafiere e Regione Veneto in collaborazione con i ministeri dell’Istruzione e del Lavoro, costituisce un riconosciuto punto di riferimento per giovani, famiglie e operatori. La versione digitale di quest’anno la renderà una fiera diffusa, in grado di raggiungere un pubblico ampio e assai vario, anche con iniziative inedite ed eventi proposti in format innovativi.

“Mai come ora”, spiegano gli organizzatori, c’è bisogno di orientamento “per garantire ai giovani le competenze più consone e spendibili per il loro ingresso nel mercato del lavoro e un’occupazione di qualità in un contesto presumibilmente cambiato per sempre”. Job&Orienta “sarà un’opportunità straordinaria di orientamento per i ragazzi e le famiglie, per aiutarli a compiere al meglio le scelte scolastiche come a muovere i primi passi verso il lavoro”, ma sarà pure “il palcoscenico d’eccezione da cui il mondo della scuola potrà raccontarsi: una scuola che in questa emergenza ha saputo innovarsi e reinventarsi per il bene dei suoi ragazzi”.

In programma appuntamenti in streaming per un confronto a più voci sugli argomenti più attuali, e convegni tematici e webinar formativi per i docenti. Molti gli eventi promossi dalle reti delle scuole. Tra le iniziative di orientamento un Open day nazionale rivolto ai ragazzi delle scuole medie, che vede anche il “banco in fabbrica”, opportunità per capire la realtà del mondo del lavoro ed entrare in contatto con i suoi protagonisti; esperienze eccellenti di didattica innovativa; hackathon digitali. Temi centrali anche le professioni di domani e le competenze richieste dal mercato del lavoro per l’economia del futuro, verso una “green and digital transition” come pure l’Europa indica. Gli eventi saranno tutti fruibili e visibili online (partecipazione libera) tramite il sito e i social della manifestazione.