Volontariato: Siracusa, la Polizia ha raccolto alimenti per l’Emporio della solidarietà

“Si tratta di piccoli gesti. Ma è sempre poco rispetto a quello che tutti noi potremmo fare”. Così il questore di Siracusa, Gabriella Ioppolo, ha ringraziato il direttore della Caritas diocesana, don Marco Tarascio, per aver dato vita all’iniziativa “La Forza della legalità, la concretezza della solidarietà”. Un progetto pensato per aiutare concretamente i tanti poveri della diocesi aretusea coinvolgendo le Forze dell’Ordine di Siracusa. “Sono molto felice di aver dato un aiuto, in queste piccole cose – ha continuato il questore -. Sono segnali di vicinanza alla città, di affetto nei confronti di chi ha bisogno. Ma atti che possono risultare fondamentali per andare avanti”.

L’iniziativa impegna la polizia in una raccolta di prodotti alimentari da destinare alle famiglie bisognose seguite e assistite dall’Emporio della solidarietà, lo spazio di prossimità creato dalla Caritas nella struttura di accoglienza di via Riviera Dionisio il Grande, a Siracusa. La prima Forza dell’Ordine a essere coinvolta è stata la Guardia di finanza, adesso è toccato alla Polizia di Stato nella festa del patrono san Michele Arcangelo. “La raccolta è stata fatta con grande amore e interesse da parte di tutti, devo registrare una adesione generale. Mi rendo conto che si tratta di un piccolo gesto, ma proprio da questi piccoli atteggiamenti sono convinta deve ripartire il nostro modo di essere per dare un aiuto determinante”, ha concluso il questore.