Diocesi: mons. Schillaci (Lamezia Terme), “costruiamo alleanze, promuovendo sempre dialogo, comunione e apertura all’altro”

“Annunciamo la buona e bella notizia del Vangelo ad ogni creatura che incontriamo sul nostro cammino, con mitezza e coraggio, mai con arroganza e presunzione”. Lo ha detto ieri mattina, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Lamezia Terme, il vescovo Giuseppe Schillaci, nella messa trasmessa in diretta su Rai Uno. “Come cristiani siamo invitati a costruire alleanze, come fa Dio con il suo popolo, promuovendo sempre il dialogo, la comunione e l’apertura all’altro”, ha detto il presule commentando la pericope evangelica domenicale. “Riconosciamo il Signore Gesù – l’invito – in special modo nei più fragili, nei più deboli, nei senza voce, negli invisibili”. Mons. Schillaci, citando l’enciclica “Fratelli tutti”, ha invitato a “farci tessitori di fraternità” (dal tema della Giornata missionaria mondiale) e “domandare al Signore un cuore sempre più grande che sappia generare fraternità con tutti, perché tutti sulla stessa barca, ma perché tutti figli dello stesso Dio e Padre”. “Ricerchiamo sempre il bene di tutti, senza escludere mai nessuno – ha concluso il vescovo – se è necessario anche pagando di persona, da veri discepoli di Gesù Cristo”.