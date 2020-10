Coronavirus Covid-19: Save the children, evento musicale alla Festa del cinema di Roma per sensibilizzare su impatto sui bambini

Alla Festa del cinema di Roma i bambini saranno protagonisti di un evento musicale, in omaggio ad Ennio Morricone, per accogliere il red carpet del film “Fortuna” patrocinato da Save the children. L’iniziativa si svolgerà questa sera alle 17.45 presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica e ha lo scopo di “accendere i riflettori sull’impatto devastante del Covid sul futuro di milioni di bambini in Italia e nel mondo”. Ad esibirsi saranno i ragazzi dell’orchestra “I giovani musici” di Roma, allievi della scuola di musica “L’Insieme”. “Fortuna” è una pellicola di Nicolangelo Gelormini, prodotta da Dazzle Communication con Indigo Film e con Rai Cinema; vede tra i protagonisti Valeria Golino, Pina Turco, Cristina Magnotti Anna Patierno e Luciano Saltarelli. L’iniziativa accompagna il lancio della nuova campagna “Proteggiamo i bambini”, per dare cibo, scuola e protezione a tanti bambine e bambini, in Italia e nel resto del pianeta, colpiti dal devastante impatto socio-economico della pandemia. Simbolo della campagna sono i palloncini rossi, che saranno presenti come elemento scenografico lungo il red carpet e nello spazio destinato all’orchestra. A causa del Covid, 150 milioni di minori in più, in tutto il pianeta, rischiano di cadere nella povertà entro la fine dell’anno ed essere così privati di cibo, beni e opportunità essenziali per la loro crescita: vuol dire che 1 minore su 3 al mondo potrebbe vivere senza cibo sufficiente e accesso a beni e servizi essenziali.