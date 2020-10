Diocesi: Trapani, in mostra le opere di Reinhard Zich al museo San Rocco

Torna l’arte contemporanea dal respiro internazionale a Trapani con la mostra dal titolo “Nero non è”. Esposte le opere di Reinhard Zich, a cura di Günther Oberhollenzer. L’inaugurazione, domenica 25 ottobre, alle 19, presso le sale del Museo San Rocco di Trapani. All’anteprima, alle 17.30, su invito, saranno presenti la console onoraria d’Austria a Palermo, Helga Rauscher Omodei, il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, Joachim Lother Gartner, già presidente del Kuenstlerhaus di Vienna e attuale presidente della società Bildrecht di Vienna, e il direttore dell’Ufficio dei Beni culturali della Conferenza episcopale italiana, don Valerio Pennasso. “Il nero come trasparenza di colori pieni e di luce: una ricerca vissuta nell’isola di Favignana, soprattutto durante il lockdown, dà vita ad una nuova personale di Reinhard Zich, artista che al grande rigore formale unisce una forte cifra emozionale con un linguaggio che mira sempre al di là del visivo”, si legge nella presentazione”. “Il nero è comunque un colore che caratterizza tanti momenti della nostra vita – spiega l’artista –: lo vediamo nei riti funebri, ma anche nella notte che puntualmente scende ogni giorno. Quando chiudiamo gli occhi tutto ci sembra nero. Eppure! Chiudendo gli occhi un bel giorno mi sono accorto che in quel nero apparente c’è anche la luce, una specie di trasparenza di colori. Questo fenomeno ha fatto nascere la mia curiosità”.

La mostra sarà visitabile nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato, dalle 16 alle 20, fino al 7 febbraio 2021. Mercoledì, 28 ottobre, alle 19, Gartner dialogherà con l’artista e con il pubblico sui temi della mostra e dell’arte contemporanea.