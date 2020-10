Diocesi: Padova, al via domani il percorso “Ripensare il corpo” promosso dal Centro universitario

Saranno dedicati a “Ripensare il corpo” gli incontri culturali del martedì, organizzati dal Centro universitario di Padova. Si tratta, spiega una nota, di un percorso orientato “a far interagire la sapienza biblica con le domande e le attese del nostro tempo”.

L’itinerario, che si apre domani alle 18.15, “ha lo scopo di fornire spunti di riflessione utili a prendere il corpo in parola, a cogliere le sue relazioni, le sue finalità”. Il primo appuntamento vedrà l’introduzione al tema da parte di Ilaria Malaguti, docente di storia del pensiero filosofico all’Università di Padova.

La partecipazione in presenza, nella sede del Centro universitario, in via Zabarella 82, prevede un numero limitato di posti da prenotare su www.pensare-il-corpo.eventbrite.it; sarà comunque possibile seguire l’incontro in diretta Facebook.