Coronavirus Covid-19: Unicef farà scorta di oltre mezzo miliardo di siringhe entro fine anno, per preparare eventuali vaccinazioni

Non appena i vaccini anti Covid-19 supereranno i test e saranno autorizzati e raccomandati per l’uso, il mondo avrà bisogno di tante siringhe quante sono le dosi di vaccino. Per iniziare i preparativi, quest’anno Unicef farà scorta nei suoi magazzini di 520 milioni di siringhe, parte di una scorta più ampia di 1 miliardo di siringhe entro il 2021, per garantire l’approvvigionamento iniziale e contribuire a far arrivare le siringhe nei paesi prima dei vaccini contro il Covid-19. Nel 2021, supponendo che ci siano sufficienti dosi di vaccini contro il Covid-19, Unicef prevede di consegnare oltre 1 miliardo di siringhe, oltre ai 620 milioni di siringhe che acquisterà per altri programmi di vaccinazione contro altre malattie come il morbillo, il tifo e altro ancora.

“Dovremo muoverci con la stessa rapidità di produzione dei vaccini”, ha dichiarato Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef. “Entro la fine dell’anno, avremo già più di mezzo miliardo di siringhe preposizionate dove potranno essere distribuite rapidamente e a basso costo. Sono siringhe sufficienti per fare il giro del mondo una volta e mezza”.

Oltre alle siringhe, l’Unicef sta anche acquistando 5 milioni di contenitori per rifiuti sanitari in modo che le siringhe e gli aghi usati possano essere smaltiti in modo sicuro dal personale delle strutture sanitarie, prevenendo così il rischio di ferite da punture di aghi e malattie trasmissibili per via ematica. Ogni anno, Unicef fornisce vaccini a quasi la metà dei bambini del mondo e procura e fornisce circa 600-800 milioni di siringhe.