Diocesi: Padova, per i “Lunedì della missione” stasera focus sull’Etiopia con don De Guio

Secondo appuntamento, stasera, a Padova, con i “Lunedì della missione”: lo sguardo missionario in quest’occasione si sposterà sull’Etiopia. Testimone della serata, con inizio alle 20.45, sarà don Nicola De Guio, missionario fidei donum a casa in questi giorni, che parlerà sul tema “Etiopia: primi passi per nuove relazioni”. Con lui ci si metterà in ascolto di come le persone che i missionari incontrano in Etiopia vivono l’urgenza di una nuova relazione con la natura. Il confronto verterà sul significato che hanno – nella cultura e nelle tradizioni che avvicinano –concetti come l’incontro, la fraternità, la giustizia, la solidarietà. L’incontro si terrà sia in presenza, nella parrocchia di Cave, che in diretta Facebook collegandosi alla pagina del Centro missionario diocesano di Padova.

“Lunedì della missione” è un percorso che vede la collaborazione dell’Ufficio diocesano di Pastorale della missione, Medici con l’Africa-Cuamm e Missionari comboniani e quest’anno ha come filo conduttore “Tutto è in relazione”, dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. I “Lunedì della missione” offrono un’opportunità di informazione e di riflessione dando voce a esperienze e testimonianze concrete che ricordano che “questa relazione abbraccia il mondo intero”.

Le prossime date dei “Lunedì della missione” sono: 16 novembre, 18 gennaio 2021,15 febbraio, 15 marzo e 19 aprile. Se l’emergenza Covid lo permetterà, gli incontri si terranno in duplice modalità: sia in presenza (nelle sedi di volta in volta indicate) sia in diretta Facebook.