Brexit: comitato misto Ue-Regno Unito, “emersa una chiara direzione politica per operare in modo costruttivo e compiere progressi reali”

A Londra oggi si è riunito per la quarta volta il comitato misto Ue-Regno Unito per l’attuazione e l’applicazione dell’accordo di recesso, presieduto dal vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič e dal cancelliere del duca di Lancaster Michael Gove. Una nota Ue spiega che la riunione serviva per “valutare congiuntamente lo stato dei lavori di attuazione, a seguito delle recenti riunioni dei comitati specializzati, e raggiungere una comprensione condivisa delle questioni in sospeso e una tempistica dettagliata per la loro risoluzione”. Si entra in una fase senza precedenti – di contatti notevolmente intensificati a tutti i livelli – quanto a intensità di lavoro perché da parte Ue resta l’obiettivo di arrivare all’accordo di recesso, attivo dal 1° gennaio 2021. Michael Gove si sarebbe assunto l’impegno di “raggiungere soluzioni reciprocamente concordate su tutte le questioni in sospeso, in particolare per quanto riguarda il protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord”. Tra piccoli passi avanti (in tema di diritti dei cittadini) e “preoccupazioni per la mancanza di progressi nelle decisioni che devono essere prese dalla commissione mista”, è emersa però “una chiara direzione politica nella riunione odierna per operare in modo costruttivo e compiere progressi reali verso le nostre soluzioni concordate di comune accordo”.